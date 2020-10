VERKEHR Im Spiezwilertunnel auf der A6 kurz nach Spiez finden demnächst die periodischen Reinigungsarbeiten statt. Dabei werden auch die Betriebsund Sicherheitsausrüstungen gewartet. Zugleich werden auf der offenen Strecke verschiedene Arbeiten durchgeführt: Mäharbeiten und Gehölzpflege, Reinigung der Strasse und der Signalisation sowie Entfernung invasiver Neophyten. Ausserdem wird Abfall eingesammelt, der von Autofahrerinnen und Autofahrern aus dem Fenster geworfen wurde.

Damit die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering bleiben, werden all diese Arbeiten zeitgleich ausgeführt. Dafür wird die A6 zwischen Spiez und Mülenen am Montag, 5. Oktober, von 8 Uhr bis ca. 16.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird via Emdthal umgeleitet.

