Infolge der Corona-Pandemie konnten die Seniorenferien, die ursprünglich für Mai 2020 geplant waren, nicht stattfinden. Das Vorbereitungsteam liess sich jedoch nicht entmutigen und lud kurz entschlossen für die Zeit vom 20. bis zum 24. September zu einem Aufenthalt im Hotel Schiffahrt in Mols am Walensee ein. So chauffierte Röbi Allenbach am Bettag eine muntere Schar 22 «reifer Jugendlicher» über Brünig und Hirzel ins sankt-gallische Mols.

Frau Bucher und ihr Team im Hotel Schiffahrt brachten die Gruppe in gut ausgestatteten Zimmern unter und sorgten für deren leibliches Wohl, während Pfarrer Roland Trachsel täglich aus der Schatztruhe der Bibel lebensbejahende Gedanken hervorholte.

Ein Halt beim Heidibrunnen

Heidi Allenbach und Yvonne Bergmann sorgten immer wieder für ein besonderes…