Einkaufen ohne Maske

Seit Kurzem kann Milch in Selbstbedienung aus dem Kühlschrank beim Bauernhof von Markus und Barbara Grossen an der Rybrüggstrasse 4 in Frutigen bezogen werden.Die Bauernfamilie liefert die pasteurisierte Vollmilch mit dem Logo «Rybrügg-Milch» ausserdem zweimal pro Woche zu ihren Kunden im Raume Frutigen direkt nach Hause. Bei vermehrter Nachfrage wird auch öfter geliefert.

TEXT / BILD ELSI RÖSTI