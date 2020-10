Stelldichein der Zuchtstiere

80 schön herausgeputzte Stiere – vom sieben Monate alten Muneli bis zum gut zweijährigen Zuchtstier – wurden am Montag in der Frutiger Märithalle zur Punktierung aufgeführt. Rund zwei Drittel davon wechselten den Besitzer. Potenzielle Käufer waren aus der halben Schweiz angereist. Ihnen geht es darum, Blutauffrischung in die eigene Viehzucht zu bringen.

TEXT / BILD KATHARINA WITTWER