Knapp 100 Freunde des Jodelgesangs folgten letzten Samstag und Sonntag der Einladung der Bärgjodler Aeschiried. Statt des traditionellen Jodlerabends fanden zwei Konzerte in der Kirche statt.

KATHARINA WITTWER

«Hür isch eifach aus e chli angersch!» Mit diesen Worten begrüsste Nadine Bhend, Präsidentin der Bärgjodler Aeschiried, am Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Kirche Aeschi die knapp 100 ZuhörerInnen. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmassnahmen sang und jutzte sich die auf inzwischen 18 Mitglieder angewachsene Formation in die Herzen des Publikums.

Unter der Leitung von Erika Schranz hatten seit Juni wieder wöchentliche Proben stattgefunden. Dass der gemütliche Jodlerabend in der bisherigen Form nicht durchgeführt werden könne, war schon damals klar. Aber üben für…