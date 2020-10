Die Loretans und der «Adler» sind fast untrennbar miteinander verbunden. Jetzt gehen Käthi und Lothar in Pension, das Hotel wird neu von Karin Zenhäusern und Mathias Fankhauser geführt. Ein Rückblick auf 32 Jahre Hotelgeschichte.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Über 1000 Gäste waren am 22. Dezember 1988 dabei, als Käthi und Lothar Loretan den neu erbauten «Adler» offiziell eröffneten. Gern hätten sie dieses Jahr auch noch einmal zu so einem grossen Apéro eingeladen, doch das Coronavirus macht den beiden Gastgebern einen Strich durch die Rechnung. Dabei hätten sie durchaus Grund zum Feiern, nach 32 Jahren gehen die beiden Hoteliers Ende Oktober offiziell in den Ruhezustand. Im Gespräch merkt man sofort, was ihnen in all den Jahren wichtig war und weiter ist: Der persönliche Kontakt, das Interesse an…