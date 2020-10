Am letzten Donnerstag kamen 10 von 21 noch lebenden Klassenkameraden mit Jahrgang 1931 im Hotel Hari im Schlegeli zusammen. Dabei wurden interessante Gespräche geführt und Neuigkeiten aus dem Dorf ausgetauscht.

FRITZ INNIGER

«Z lescht Mal siwer vor zweine Jahre zäme choe u hii abgmacht, nus umhi z träffe. Wäge der Usicherhiit vor Corona u was am Ustig ischt, isch schöe, dass wir alli nug dörfe hie sy.» Mit diesen Worten begrüsste der ehemalige Lehrer Gottfried Inniger die Anwesenden. Einen besonderen Dank richtete er an jene, die die lange Reise von Zürich nach Adelboden nicht gescheut hatten. Selbst Jakob Marantelli, dessen Vater einen Comestibles-Laden im Schwand betrieb, kam mit seinem Auto angefahren und freute sich, mit seinen Kameraden so richtig «usgibig z dorfe.»

Erinnerungen…