Die Geschäftsprüfungskommission kommt zum Schluss, dass der Regierungsrat seine Interessen als Mehrheitsaktionär der BKW AG zu wenig konsequent durchsetzt. Sie hat nun verschiedene Empfehlungen abgegeben.

Nach mehreren Anhörungen und der Analyse verschiedener schriftlicher Unterlagen ist die Geschäftsprüfungskommission (GPK) zur Auffassung gelangt, dass der Regierungsrat seine Aufsichtsverantwortung gegenüber der BKW AG aktiver wahrnehmen sollte. Auch in Bezug auf die Entschädigung der Geschäftsleitung, die vergangenes Jahr zu zahlreichen Vorstössen im Grossen Rat geführt hatte, hätte es der Regierungsrat in der Hand gehabt, klare Vorgaben zu machen. Ein Salär von zwei Millionen Franken übersteigt nach Einschätzung der GPK klar die Grenze dessen, was für ein Unternehmen angemessen ist,…