Auf ihrer Abschiedstour machten Stiller Has einen Abstecher in die Region und unterhielten ihr Publikum auf humorvolle und tiefsinnige Art. Und wer weiss? Vielleicht war die Band ja nicht zum letzten Mal hier.

MONYA SCHNEIDER

Ursprünglich hätte das Konzert von Stiller Has in der Badi Lounge bereits am 26. September stattfinden sollen. Doch die Wetterprognose war dermassen schlecht, dass Reto Grossen von Kander-Kultur beschloss, den Anlass zu verschieben. Dieser Entscheid entpuppte sich als weise. Denn obwohl es am vergangenen Sonntag bitterkalt war, war es wenigstens nicht nass. Und so konnte Grossen die – wie er es empfindet – «Legende in Mundart» im Trockenen auf der Sommerbühne präsentieren. Die Kälte war auf jeden Fall schnell vergessen, kaum hatte Stiller Has die Bühne betreten. Von…