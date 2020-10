KATHARINA WITTWER

«Eigentlich bin ich zufrieden mit meinem vierten Rang von acht Finalisten in meiner Kategorie. Der Rückstand auf die Bronzemedaille beträgt lumpige vier Punkte. Das wurmt mich schon ein bisschen», gesteht Tommy Christen. Der Steffisburger nahm letzte Woche im Münchenbuchsee an den SwissSkills Championships der Polymechaniker CNC «Drehen» teil.

2019 durfte sein ehemaliger «Oberstift» Thomas Schranz an den Berufsweltmeisterschaften teilnehmen, wofür er sich im Vorjahr an den Schweizermeisterschaften qualifiziert hatte. Christen bekam damals alles mit. Nachdem Patrik Inniger, Verantwortlicher für die Lehrlingsausbildung in der Firma Wandfluh AG Frutigen, ihn zur Anmeldung bei den SwissSkills ermuntert hatte, war der Entschluss schnell gefasst – auch, weil der Wettbewerb nur…