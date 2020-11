Kurz vor Weihnachten 2019 hatte die Partnerin von Juval Kürzi eine zündende Idee: «Lass uns doch aus Rüebli Lachs machen.» Dass dies der Startschuss einer ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte sein würde, ahnte damals niemand – «Wood Smoked» boomt.

MICHAEL SCHINNERLING

«In der Familie meiner Frau isst niemand gerne Fisch. So kam die Idee zustande», erklärt Juval Kürzi aus dem Kiental. Sein veganer Lachs aus Bio-Karotten kam denn auch bei allen Kollegen und bei der Familie gut an. Kürzi begann, an seinem Produkt zu tüfteln. Er wollte es noch besser machen. Die Nachfrage im Umfeld war da. Zuerst produzierte er kleine Mengen und mietete dafür stundenweise eine Zivilschutzküche. Freunde und Familie halfen beim Gemüserüsten. Alle hatten eine Vision vor Augen: Eine nachhaltige Alternative zum Fisch.…