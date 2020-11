Als Professorin für Ältere Geschichte des Christentums engagiert sie sich in der Synode. In diesem Kirchenparlament wird die in Aeschi wohnhafte Katharina Heyden aber derzeit stark mit aktuellen Problemen konfrontiert.

PETER ROTHACHER

Wenn Katharina Heyden die Kirche als «alt» bezeichnet, meint sie das zweideutig. «Das Christentum ist in 2000 Jahren nicht untergegangen – es wird weiter bestehen. Aber in Westeuropa zeigt es offensichtlich Alterserscheinungen und ist momentan zu sehr mit sich selbst beschäftigt.»

Als auf das Jahr 2020 frisch gewählte Synodale ist die Theologin in der Startphase der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) sogleich mit den Turbulenzen um Präsident Gottfried Locher konfrontiert worden. Sie hätte sich als Neue schon einen anderen Start gewünscht, meint…