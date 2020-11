Täglich helfen Freiwillige Kindern dabei, die Kanderstegstrasse zu überqueren und sicher zur Schule zu gelangen. Doch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie kann das Team Verstärkung gebrauchen.

KATHARINA WITTWER

Es ist 8 Uhr morgens. Jonathan Wäfler steht in Leuchtweste und mit einer Stopp-Signal-Kelle in jeder Hand an der Kanderstegstrasse 24. Viele Kindergärtler und Unterstufenschüler müssen hier auf ihrem Weg ins Widi-Schulhaus die vielbefahrene Durchgangsstrasse queren. Kinder kommen von allen Seiten – alleine oder gruppenweise. Die Kleinen werden meistens von ihrer Mutter begleitet. «Es grenzt an ein Wunder, dass bisher noch nichts passiert ist», stellt Jonathan Wäfler fest. Er behält den Verkehr und die Kinder im Auge. Hat sich ein Grüppchen gesammelt, steht er mitten auf die…