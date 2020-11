In der Stiftung Bad Heustrich läuft im Tagesbetrieb zurzeit scheinbar alles normal. Die Produktion von Weihnachtsartikeln ist im vollen Gange. Ist in der Schreinerei, der Kreativ-Abteilung, der Wäscherei, der Gärtnerei und der Töpferei also alles im grünen Bereich?

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist 8 Uhr am Morgen. In der Schreinerei gibt Adrian Wenger Anweisungen, wer wo was machen soll. Mitten im Raum stehen einige Weihnachtsbäume, die, wenn fertig, mit Teelichtern bestückt werden. «Joachim, kannst du bitte die Weihnachtsbäume glatt schmirgeln und deren Ständer noch bearbeiten?», ist von Wenger zu hören. Die anderen KlientInnen verschieben sich an die Bandsäge oder an die Hobelbänke. Jeder trägt seine Maske, das ist Pflicht in allen Abteilungen. «Wir haben die Schreinerei komplett…