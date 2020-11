Eigentlich sollte am Quartetten treffen in Reichenbach der letzte Auftritt des Jodlerquartetts Aberot stattfinden. Doch der Abschied nach 25 Jahren konnte nicht wie geplant auf der Bühne gefeiert werden.

MONYA SCHNEIDER

2020 ist alles etwas anders. Vor einem Jahr beschlossen Peter Stoller, Hansueli Stoller, Simon Fuhrer und Ueli Grossen, ihr Jodlerquartett Aberot Frutigen aufzulösen. Am Quartettentreffen in Reichenbach sollte der letzte gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit bestritten werden: Abschied nehmen mit liebgewonnen Jodlerkollegen, Freunden und Familie. Doch Corona machte auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Dank Radio BeO konnte man Aberot schliesslich doch noch ein letztes Mal hören. Am vorletzten Sonntag widmete der Sender den vieren eine einstündige…