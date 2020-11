Vor 34 Jahren haben ein paar Romands entschieden, ihre Tradition, die französische Sprache, zu pflegen und zu erhalten: Sie gründeten den CALF, den club des amis de langue française (Klub der französischsprachigen Freunde). Ein monatlicher Stammtisch (nur in französischer Sprache), Ausflüge, kulinarische und kulturelle Anlässe prägten den Jahresverlauf. Später wurde der Name in Club des amis de la langue française (Klub der Freunde der französischen Sprache) abgeändert.

Am 3. Oktober 2020 trafen sich 19 Mitglieder zur jährlichen Hauptversammlung – coronabedingt war diese vom Frühling in den Herbst verschoben worden. Wie in anderen Vereinen fehlt auch hier der Nachwuchs, der Vorstand findet keine Nachfolger. Deshalb wurde gemäss den Statuten einstimmig die Auflösung des Klubs beschlossen.…