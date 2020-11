Yesen / Jesen / Eissen ist in unterschiedlicher Schreibweise ein vom 14. bis 16. Jahrhundert urkundlich belegter Alpname, der später zu «Niesen» wurde – und damit Namensgeber des 2362 Meter hohen Gipfels im Berner Oberland. Lange meinte man, die Bezeichnung leite sich von der der Pflanze Nieswurz ab. Andere Quellen behaupten, weil eine Alp an eben diesem Berg dem Berner Burger Chunrad Niesso gehörte, sei dem Gipfel der Namen verliehen worden.

Sicher ist, dass «unser» Niesen nicht alleiniger Namensträger ist. Als Flurname kommt er in Klosters GR vor, in Kemptthal ZH gibt es ein Niesenbergholz und oberhalb von Ringoldswil (Gemeinde Sigriswil) nennt sich ein Aussichtspunkt mit Blick auf die Pyramide Niesenbänkli.

Wahrscheinlich wegen seiner Form heissen ein Hügel am Fusse des Napfs Honiese …