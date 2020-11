Nach einer intensiven Debatte erreichte das Budget 2021 letztlich die nötige Mehrheit im Grossen Rat – trotz des millionenschweren Defizits und der umstrittenen Steuersenkung. Auch der Finanzplan 2022 bis 2024 wurde am Dienstag angenommen.

BIANCA HÜSING

So tief die Gräben auch sein mögen – amerikanische Verhältnisse herrschen im Kanton Bern nicht. In den USA kommt es dann und wann vor, dass der politische Gegner den Haushalt blockiert und die Regierung damit praktisch handlungsunfähig macht: ohne Budget keine Ausgaben. Im Grossen Rat hat eine Mehrheit dieses Szenario abgewendet. Obwohl der Voranschlag 2021 höchst umstritten war (der «Frutigländer» berichtete), haben ihn am Dienstag 116 Parlamentarier genehmigt (31 lehnten ihn ab, 7 enthielten sich). Der Weg dahin war indes zäh und von…