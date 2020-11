Seinen Vornamen kennen fast alle, den Nachnamen fast niemand. Robert Quagliato arbeitet im Sommer als Bademeister im Gruebi-Freibad und im Winter als Hockey-Nachwuchstrainer in der Sportarena. Ab dieser Wintersaison wird er auch als Kinderskilehrer tätig sein.

PETER SCHIBLI

Robert Quagliato lebt seit acht Jahren in Adelboden. «Ich bin gerne hier, wegen der Natur, der Berge, der abwechslungsreichen Arbeit – und weil Adelboden tolle Skipisten für Familien bietet.» Man glaubt es ihm aufs Wort: Er kann gut mit Kindern und Familien: im Schwimmbad, in der Sportarena und auf den Skipisten der Region.

1974 in der Tschechoslowakei geboren, ist Robert Quagliato in der Kleinstadt Beroun (rund 20 000 Einwohner) aufgewachsen. Sein italienischer Grossvater hatte in den 50er-Jahren eine Tschechin…