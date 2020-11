Aufgrund der aktuellen Situation hat sich die Hotelfachschule Thun bereits frühzeitig dafür entschieden ihre Jobmesse in diesem Jahr nicht vor Ort in Thun durchzuführen. Trotzdem möchte sie gerade in dieser Zeit für ihre Studierenden, Partner und Interessenten da sein. Daher haben die Verantwortlichen nach einem neuen Format gesucht und in Form einer virtuellen Messe gefunden.

Der Career Hub ist von Montag, 23. November um 8 Uhr bis Sonntag, 29. November um 17 Uhr durchgehend geöffnet. Dazu gibt es von Dienstag bis Donnerstag um 16 Uhr Input-Referate zu aktuellen Fragestellungen – live und ganz persönlich. Die Teilnahme daran wie auch an der Messe ist für Besucher kostenlos

Neues Businessmodell

Die Hotelfachschule Thun wird ihr neues Businessmodell ab Anfang 2021 Schritt für Schritt…