Für die Nachwuchsförderung im Leistungssport hat der Regierungsrat des Kantons Bern für die Jahre 2019 / 2020 Beiträge aus dem Sportfonds an drei Verbände gesprochen. Je rund 250 000 Franken gehen an den Berner Oberländischen Skiverband, an den Fussballverband Bern/Jura und an den kantonalbernischen Eishockeyverband. Der Sportfonds unterstützt die Verbände im Bereich der Nachwuchsförderung Leistungssport mit jährlich zwei Millionen Franken.

