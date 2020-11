Das Gesundheitswesen stark beansprucht, die Wirtschaft unter Druck – so schätzt der Regierungsrat aktuell die Lage ein. Und er fordert den Bund auf, die ausser ordentliche Lage aus zurufen. Dabei geht es auch ums Finanzielle: Die Budgetverhandlungen lassen erahnen, was auf den Kanton Bern zukommt.

MARK POLLMEIER

Das Aufflammen der Infektionszahlen wird immer wieder als Welle beschrieben. So ausgelutscht das Bild inzwischen ist: in gewisser Weise passt es. Wenn bei einem Tsunami die Welle auf Land trifft, ist das ein dramatischer Moment. Wie gross die Zerstörung wirklich ist, zeigt sich aber erst, wenn das Wasser wieder abgeflossen ist. So wird es auch mit den Corona-Wellen sein. Erst hinterher wird man jeweils wissen, welche gesundheitlichen und finanziellen Schäden das Virus verursacht…