Der Bundesrat hat am 4. November 2020 die Verordnung über Härtefallmassnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie in die Vernehmlassung geschickt. In seiner Vernehmlassungsantwort kommt der Regierungsrat des Kantons Bern zum Schluss, dass die vorliegende Härtefallverordnung der aktuellen Ausgangslage nicht gerecht werde – und zwar weder in Bezug auf die gebotene Dringlichkeit noch mit Blick auf die Definition der Härtefälle. Den Umfang der bereitgestellten Bundesmittel erachtet der Regierungsrat als eindeutig zu tief.

Die Lagebeurteilung des Bundes stamme noch aus dem Spätsommer und sei aufgrund der Auswirkungen der zweiten Welle weitgehend überholt. In der vorliegenden Form würde die Verordnung kantonal unterschiedliche, unkoordinierte und ineffiziente Lösungen schaffen. Der…