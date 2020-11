Gleich drei neue Mehrfamilienhäuser werden in Reudlen erstellt. Die Hälfte der Wohnungen, welche auch als Zweit- oder Feriendomizile genutzt werden können, ist bereits verkauft.

Letzten Freitag erfolgte der Spatenstich zur Überbauung an der Alten Strasse 104 in Reudlen. Bauherren sind die in Reichenbach ansässigen Unternehmen A. Stoller AG (Metallbau und Haustechnik) und die Atelier Edelweiss GmbH (Architektur und Bausysteme). Die drei Wohnhäuser mit 18 Wohnungen in der Grösse von 3,5 bis 5,5 Zimmer werden in der Energieeffizienzklasse A-A gebaut, das bedeutet, die Häuser liegen fast 50 Prozent über dem Standard. «Die Wohnungen sind für Alt und Jung geeignet, mit einem Lift von der Einstellhalle her erschlossen und rollstuhlgängig», erklärte Mitinitiant Martin Mägert.

Die Wertschöpfung…