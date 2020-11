Kunstmarkt BeO

THUN Von Freitag, 20. November, bis Sonntag, 22. November, findet in der Kunstgalerie Hodler in Thun der erste Kunstmarkt BeO statt. In Kooperation mit der Werd & Weber Verlag AG wurde dieser Anlass ins Leben gerufen. Schon jetzt ist die Website gut besucht, und ständig kommen neue Werke hinzu.

ATELIER & KUNSTGALERIE HODLER GMBH

Die offizielle Anlieferung der Ausstellungsstücke erfolgt von Montag, 16. November, bis Mittwoch, 18. November, Mo. 13.30 bis 18.30 Uhr, Di. und Mi. 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18.30 Uhr, direkt in der Kunstgalerie Hodler. Mehr Informationen zum Kunstmarkt BeO finden Sie online unter www.frutiglaender.ch/web-links.html