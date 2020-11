Vor 50 Jahren wurden 1000 Lärchen an die Talbevölkerung verkauft und von dieser eingepflanzt. Mittlerweile dürften davon aber nicht mehr allzu viele stehen, sind Forstexperten überzeugt.

HANS HEIMANN

Das Europäische Naturschutzjahr 1970 gilt als Geburtsjahr der Umweltbewegung in Europa. Über 200 000 Aktionen wurden auf dem ganzen Kontinent durchgeführt. Auch in der Schweiz sowie im ehemaligen Amt Frutigen wurde mancher Wald und manches Gewässer gesäubert. Doch der damalige Amtsoberförster Zeller wollte noch mehr für die Umwelt tun. Auf seine Initiative hin wurde in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein Berner Oberland am 7. November desselben Jahres die Aktion «1000 Lärchen für das Frutigland» ins Leben gerufen. Damit sollte einerseits ein Teil der Bäume, die Überbauungen und…