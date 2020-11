Im Rahmen der Schutzmassnahmen rund um den Spitzen Stein werden der Geschiebeablagerungsplatz ausgebaut und die Schutzdämme Öschiwald und Zilfuri errichtet. Auf der Nordseite des Öschibachs stehen bei den Arbeiten Mario Rebmann und Martin Grossen im Zentrum. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist noch dunkel an diesem Dienstagmorgen, als Mario Rebmann und Martin Grossen auf die Baustelle kommen. Am Vorabend haben sie bereits besprochen, was getan werden muss. Nun verlieren sie nicht mehr viele Worte. Grossen steigt in seinen 25-Tonnen-Bagger und schiebt grosse Steine auf einen Damm. Mit dem neuen Gefährt lasse es sich sehr effizient arbeiten, kommentiert Rebmann. Die Freude über diesen Bagger zeigt Grossen mit einem breiten Lachen: «Ich arbeite mit vielen verschiedenen Baggern, aber mit…