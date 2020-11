Gregor von Känel aus Reichenbach und der Frutiger Marc Michael Germann haben an der Berner Fachhochschule (BFH) im Bereich Architektur, Holztechnik oder Bauingenieurwesen erfolgreich mit dem Titel Bachelor of Arts in Architektur abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte in diesem Jahr keine Diplomfeier stattfinden.

PRESSEDIENST BFH