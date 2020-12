Zurzeit leben rund 100 abgewiesene Asylsuchende in einem Containerdorf in Biel-Bözingen – unter ihnen auch 20 Kinder. Um diesen ein Geschenk machen zu können, sammelt die Kandergrunder Kirchgemeinderätin Jennyfer Schranz altersgerechte Sachspenden.

BIANCA HÜSING

Wenn es um die Integration Asylsuchender geht, gilt der Kanton Bern als Vorreiter. Die Rückweisungspolitik des Kantons wird indes zunehmend kritisiert. Abgewiesene Asylsuchende werden in sogenannten Rückkehrzentren untergebracht, unter anderem in den 88 ehemaligen Bauarbeiter-Containern in Biel-Bözingen. Obwohl der Kanton diese Unterkünfte von der Öffentlichkeit abschottet und Medien den Zutritt verwehrt, drangen in den letzten Monaten Bilder aus dem Innern der Anlagen an die Öffentlichkeit. «Es ist kein schöner Ort, das…