Rund eine Stunde lang diskutierte der Grosse Rat am Dienstag über das Fischsterben am Blausee und über den mutmasslichen Umweltskandal. Ernst Wandfluhs Forderung einer «lückenlosen» Aufklärung schloss sich das Parlament nahezu vollständig an.

BIANCA HÜSING

Taschenlampe oder Baustellenbeleuchtung: Was eignet sich besser, um restlos «Licht ins Dunkel zu bringen»? Mit diesem Bild begründete Grossrätin Andrea de Meuron (Grüne), warum sie die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) für die Aufklärung der Vorfälle am Blausee und im Steinbruch Mitholz verlangte. Eine PUK sei das «schärfste Kontrollorgan» und habe umfangreichere Informationsrechte als die grossrätliche Geschäftsprüfungskommission (GPK).

Dem widersprach GPK-Vizepräsident Fritz Ruchti (SVP) mit Nachdruck.…