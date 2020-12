Das Teilgebiet Elsigen-Metsch öffnet heute Samstag, 5. Dezember 2020, seine Tore.

Ab dem kommenden Dienstag, 8. Dezember, nehmen die Anlagen Bühlberg, Gondelbahn Betelberg, Adelboden Dorfbahn, Sillerenbahn, Kombibahn Geils-Hahnenmoos sowie der Tanzboden-Lift den Betrieb auf. Ebenfalls verkehrt der Bus zwischen Adelboden Bärgläger und Geils.

Ab dem Freitag, 11. Dezember, fahren im Mittelgebiet der Stand-Xpress Metsch sowie die 6er-Sesselbahn Metschmaad-Metschstand.

Sobald es die Schneesituation zulässt, werden alle Teilgebiete geöffnet.

Tschentenalp: bis auf Weiteres Mittwoch-Sonntag für Fussgänger, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr Skibetrieb, Engstligenalp: Saisonstart am 19. Dezember.

Das Schutzkonzept sorgt für einen sicheren Aufenthalt der Gäste. Vorgesehen sind Kapazitätsbeschränkungen in geschlossenen Gondeln und eine Maskenpflicht auf sämtlichen Anlagen sowie in den Anstehbereichen in und um die Stationen. Detailinfos



Der Saisonabo-Vorverkauf läuft noch bis zum Dienstag, 15. Dezember 2020.