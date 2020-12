Seit Anfang 2020 hat die Bergbahnen Adelboden AG eine neue Marketing-Chefin, die in Norddeutschland aufwuchs und sich vor vier Jahren im Frutigland niederliess. Inga Devermann (36) beschreibt sich selbst als «motiviert, die Extrameile zu gehen», als «mutig, neue Erfahrungen zu machen» und als «weltoffen».

PETER SCHIBLI

Was in aller Welt verschlägt eine junge norddeutsche Marketingspezialistin, die auf der idyllischen Nordseeinsel Norderney erfolgreich in der Tourismus-Branche arbeitete und danach um den Globus jettete, nach Adelboden? Inga Devermanns Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. «Mein Partner und ich lieben die Natur und die Berge. Wir schätzen die Lebensqualität und den Lifestyle hier sehr.» So beschlossen die beiden vor vier Jahren, sich in der Schweiz nach einer Stelle…