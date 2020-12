Für Gäste präsentiert sich die Region Elsigen-Metsch als Einheit. Hinter dem Konstrukt stehen aber zwei unabhängige Betriebe. Beide hatten letzte Woche Generalversammlung – und bei beiden fällt sowohl der Rück- als auch der Ausblick unterschiedlich aus.

JULIAN ZAHND

Walter Grossen ist Verwaltungsratspräsident der Skilift Metschalp AG. Er ist kein Mann der grossen Worte, und wenn er die vergangene Wintersaison beschreiben soll, sagt er zunächst einmal: «Durchzogen». Einerseits lag das am mangelnden Schnee, die Saison habe lange nicht richtig Schwung aufgenommen. Und als die Verhältnisse im März dann stimmten, kam andererseits der verfügte Marschhalt. «Dadurch entgingen uns zwei bis drei einträgliche Wochenenden, was einer Umsatzeinbusse von ungefähr zehn Prozent entspricht», so Grossen.…