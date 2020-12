Im Anschluss an die beiden Kurzgottesdienste vom vergangenen Sonntag fand in der Kirche die ordentliche Versammlung der reformierten Kirchgemeinde statt. Auf der Agenda standen unter anderem Wahlen.

Nebst der Pfarrwahl (Colette Staub wurde einstimmig gewählt, siehe dazu auch das Porträt links auf der Seite) hatte die Versammlung noch weitere Traktanden zu behandeln. Drei Kirchgemeinderäte treten per Ende Jahr zurück. Urs Rohr engagierte sich neun Jahre in den Ressorts Kultur und Pfarramt, Karin Eichenberger demissioniert nach sieben Jahren. Sie war verantwortliche Kirchgemeinderätin im Ressort KUW (kirchliche Unterweisung). Sandra Brügger tritt nach vier Jahren zurück, ihr Schwerpunkt lag in der Abteilung Soziales.

Erfreulicherweise können die drei Sitze ab Januar neu besetzt werden.…