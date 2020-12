Am 13. November hatte das Team des Ristorante Alfredo in Adelboden sein 20-Jahr-Jubiläum. Küchenchef Franco Sena und Restaurantleiter Maurizio de Rosa verraten ihr Erfolgsrezept und blicken zurück in die Anfangszeit.

MICHAEL SCHINNERLING

Franco Sena steht in der Küche und bereitet den Mittagsservice vor. Unterdessen kontrolliert Maurizio de Rosa, ob im Restaurant mit den 130 Sitzplätzen alles in Ordnung ist. Seit 20 Jahren arbeiten die beiden Gastgeber in der Trattoria-Pizzeria Alfredo an der Hauptstrasse. «Beim Start waren wir noch gegenüber der Post. Vor acht Jahren haben wir die umgebaute Scheune übernommen und sind seitdem im Dorfkern zu finden», erklärt de Rosa, während sein Blick durch das Restaurant wandert, das mit dem Holz eine sehr gemütliche Atmosphäre vermittelt.

Franco Sena,…