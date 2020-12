Nachfolgeregelungen stellen KMUs vor grosse Herausforderungen. Eine erfolgreiche Lösung ist die Übernahme der Andreas Maurer Vermessung durch die Dütschler+Partner AG. Dies gewährleistet weiterhin Kompetenz bei der Ingenieurvermessung in der Region.

Dem engagierten Vermessungsingenieur Andreas Maurer und dem innovativen Geometer Peter Dütschler ist die Freude anzusehen, wenn sie in die unmittelbare Zukunft nach dem 1. Januar 2021 schauen. Denn per Ende Dezember 2020 gehen die Aktivitäten der Andreas Maurer Vermessung aus Leissigen an das in der Geomatik und in der Bauvermessung tätige Thuner Unternehmen Dütschler+Partner AG über.

Spezialisiert für Verkehrsprojekte

Die Leissiger Firma entstand 2003, als Andreas Maurer sich entschied, seine langjährige Erfahrung in der Bau- und…