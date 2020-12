Am Gymnasium Interlaken lernen die SchülerInnen das Wirtschaftsleben praxisnah kennen. Ein Team vermarktet Eistee und spendet einen Teil des Gewinns für ein soziales Projekt. Dabei sind auch drei junge Leute aus Aeschi und Krattigen.

KATHARINA WITTWER

Andri Klopfenstein, Svenja Riesen und Nicolas Senn besuchen in Interlaken das Gymnasium mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht. Im dritten Jahr dürfen sie das Wissen aus den bisher theorielastigen Fächern in die Praxis umsetzen. Innerhalb der Klasse wurden drei verschiedene «Firmen» gegründet. Jede vermarktet nun ein Jahr lang ein Produkt ihrer Wahl. «Im Frühsommer, während des Fernunterrichts, betrieben wir Marktforschung, um herauszufinden, was wir auf welche Weise vertreiben könnten», sprudelt es aus den dreien heraus. Wie in einer…