Paul Stalder hat ein weiteres Buch herausgegeben. Die Sammlung beinhaltet zehn heitere und ernste Geschichten, die das wahre Leben schrieb. Der ehemalige Gartenbaulehrer am Inforama Hondrich erzählte dem «Frutigländer», wie er die Liebe zum Schreiben entdeckte.

KATHARINA WITTWER

Aufsatzschreiben sei nie seine Stärke gewesen. Entsprechend seien jeweils die Noten ausgefallen, erzählt Paul Stalder freimütig. Nie hätte er sich träumen lassen, dass er sich zu seinem 70. Geburtstag gleich selber ein Geschenk machen würde: die Herausgabe seines zehnten Büchleins.

Stalder wuchs als Bauernsohn in den Winigenbergen an der Grenze zwischen Emmental und Oberaargau auf. Seinen Dialekt hat er behalten, auch wenn er mehr als die Hälfte des Lebens im Berner Oberland verbrachte. 1982 wurde er an der…