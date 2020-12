Da eine grössere Anzahl Frutiggwärb-Gutscheine bestellt wurde und die verfügbare Menge an regulären Kunststoffkarten-Gutscheinen nicht ausreicht, wird der Handwerker- und Gewerbeverein (HGVF) Gutscheine in Papierform in Umlauf bringen. Aufgrund der konkreten Anfrage sind diese auf den Wert von 25 Franken ausgestellt.

Die Ausgabe der speziellen Gutscheine aus Papier erfolgt direkt durch den HGVF gegen Rechnung. Der Beschenkte kann die Gutscheine bei einem Mitglied des HGVF einlösen. Die Behandlung erfolgt im Geschäft wie bei den regulären Frutiggwärb-Gutscheinen. Die Einlösung bei einer Bank erfolgt ebenfalls wie bei den normalen Gutscheinen.

PRESSEDIENST FRUTIGGWÄRB