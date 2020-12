Seit 1992 stellt die Frutiger Puralpina AG Murmeli-Kräutersalbe her. Längst verkauft das Familienunternehmen diese und weitere Naturprodukte auch ausserhalb des Tals – beispielsweise am Fusse des Matterhorns auf dem Kirchplatz von Zermatt. Dort wird am heutigen Freitag nun der vergrösserte Shop eröffnet.

PRESSEDIENST PURALPINA AG / REDAKTION