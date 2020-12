ÖFFENTLICHER VERKEHR Im Auftrag des Kantons Bern fährt PostAuto ab dem Fahrplanwechsel eine neue Strecke zwischen Spiez und Interlaken. Die Linie 60 ersetzt den Regionalzug, die Fahrgäste erhalten mehr Verbindungen. Gegen die langfristige Zuteilung der Linie ist aber noch eine Beschwerde hängig.

Die neue PostAuto-Linie 60 bedient Spiez, Faulensee, Leissigen, Därligen und Interlaken. Die täglich je 25 Verbindungen in beide Richtungen verbessern das bisherige ÖV-Angebot. Die Postautos verkehren an Wochentagen zu den Hauptverkehrszeiten jede halbe Stunde zwischen Spiez und Interlaken West und an den Wochenenden stündlich zwischen Spiez und Interlaken Ost. Die BewohnerInnen von Faulensee können nun direkt nach Interlaken fahren, denn die heutige Verbindung Spiez–Faulensee wird in die neue…