Mit dem Ausgang seiner ersten und letzten Urnenabstimmung kann Gemeinderatspräsident Urs Weibel zufrieden sein. Sämtliche Anträge sind mit grossem Mehr angenommen worden. Die geringste Zustimmung erhielten noch die Betreuungsgutscheine.

BIANCA HÜSING

Die Pandemie verlangt den Menschen in jeder Lebenslage Flexibilität ab, davon ist auch die Gemeindepolitik nicht ausgenommen. Die Behörden standen zu Beginn der zweiten Welle vor der Wahl, eine Versammlung durchzuführen oder auf die Urne auszuweichen. Der Kandersteger Gemeinderat hat sich für Letzteres entschieden und bezeichnet diesen Schritt als historisch: Lokalpolitik wurde hier schliesslich immer an Versammlungen gemacht. Dass er von dieser Tradition abwich, begründet der Gemeinderat so: Man habe niemanden von der politischen Teilhabe…