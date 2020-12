Em Ende hat es tatsächlich geklappt: Shana Frezza setzte sich gegen 15 Mitbewerberinnen durch. Damit schrieb sie Geschichte als erste Miss Bern aus dem Kander- und Engstligtal. Mutter Erika hatte immer an ihre Tochter geglaubt und stand Tag und Nacht motivierend hinter ihr.

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist Montagmorgen, 9.30 Uhr, als die Miss-Bern-Organisation anruft: «Shana, du bist unter den ersten drei. Wir treffen uns am Nachmittag.» Dabei hatte der Morgen nicht gut angefangen. Shana hatte verschlafen. Und nun musste die Frutigerin früher zum Treffpunkt gehen. «Ob ich Miss Bern, Miss Professional oder Miss Fotogen sein würde, konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen», so Frezza. Coronabedingt wurden nur die drei Finalistinnen eingeladen. Monika Erb moderierte den Event, der via Internet…