Es ist was los beim Eymätteli. Kinder fahren am Sonntag mit den Ski oder dem Snowboard beim Skilift den Hang hinunter. Jüngere Kinder holen sich von den Eltern die ersten Fahrtipps ein. Das Areal bietet drei Skipisten am grossen Kinderlift und ein Kinder-Anfängergelände.

Der Skilift wird von einem Mitarbeiter des Fördervereins Eymätteli Kiental bedient, so hat alles seine Ordnung. Die Stimmung ist gut und das Wetter spielt ebenfalls mit. Nur auf der Eisbahn dreht niemand seine Runden. «Das ist laut BAG verboten. Die Eisbahn ist eine outdoor Sport- und Freizeitanlage, hier darf sonn- und feiertags keine erwachsene Person sein», erklärt der Präsident des Fördervereins, Roland Müller.

Seit dem 18. Dezember ist die Eisbahn offen. «Innert einer Woche hat der Eismeister Martin Teuscher mit…