Das Jahr 2020 hat die gängigen Konfliktlinien in der Schweiz zünftig aufgewirbelt. Das ist die wohltuende Nachricht. Die beunruhigendere: Überwunden haben wir unsere alten Denkmuster nicht. Doch genau daran sollten wir arbeiten.

Die SRF-Sendung «Arena» vom 13. März 2020 war wohl die langweiligste, die je ausgestrahlt wurde. Und zugleich die denkwürdigste: Nachdem der damalige SP-Präsident Christian Levrat sein Statement zur Lage der Nation abgegeben hatte, nickte sein SVP-Pendant Albert Rösti leicht mit dem Kopf, ein verbaler Konter blieb jedoch aus. In diesem Stil ging es während der gesamten Sendung weiter, die geladenen Politiker bestärkten sich gegenseitig in ihren Aussagen. Und der immer wieder geäusserte Appell, das Land möge in diesem Moment zusammenstehen, kontrastierte in…