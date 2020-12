Eigentlich wollte die Jungschar Mountain Crew der Kirchgemeinde Frutigen heuer wieder ein Weihnachtstheater einstudieren. Aus bekannten Gründen blieb es jedoch beim «eigentlich». Die Mountain Crew liess sich davon aber nicht die Weihnachtsvorfreude nehmen und plante um. Neu gestaltet sie einen Weihnachtsweg, welcher an sieben Posten die Geschichte der Geburt von Jesus darstellt und erzählt.

Der Weg startet beim Schulhaus Reinisch und verläuft dann durchs Bodma bis in den Wald. Eröffnet wird der Weg am Samstag, 12. Dezember, wobei es musikalische Unterhaltung von einem Bläserquartett und ein heisses Getränk gibt. Am darauffolgenden Samstag, dem 19. Dezember, gibt es erneut Musik und Getränke. Der Weihnachtsweg ist aber auch sonst in der Weihnachtszeit offen.

ADRIAN SCHRANZ, JUNGSCHAR…