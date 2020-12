Im Tellenfeldgässli sind zwei Gebäude verschwunden – entstehen sollen dort nun zwölf neue Wohnungen.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Es waren einmal eine ehemalige Gärtnerei und ein altes verfallenes Bauernhaus. Schon eine ganze Weile fragte man sich in der Nachbarschaft, was wohl damit geschehen würde. Kürzlich sind nun im Tellenfeldgässli die Bagger aufgefahren, die beiden nicht sehr attraktiven Gebäude wurden abgerissen. Entstehen sollen an dieser Stelle nun zwei Sechsfamilienhäuser inklusive Einstellhalle. Die Reichenbacher Baufirma Grobau Grossen & Co. hat die Liegenschaft im Tellenfeld gekauft und investiert gegen acht Millionen Franken, wie Firmengründer Markus Grossen sagt. Das Baugesuch soll erst in den nächsten Tagen eingereicht werden, denn der Ablauf des Projekts ist komplex.

Schutz…