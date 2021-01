Im Winter ist sie vor allem an einem Ort anzutreffen: auf der Loipe. Die 18-jährige Lea Niedhart hat sich dem Langlaufsport verschrieben, und das bereits seit vielen Jahren. Damit die junge Athletin ihre Trainings, die Schule und ihr Privatleben unter einen Hut bringen kann, sind Planung und ein starker Wille erforderlich.

ANNA BRÜGGER

«Kurz nachdem ich laufen gelernt hatte, stand ich zum ersten Mal auf den Langlaufski», berichtet Lea Niedhart. Die Kanderstegerin ist seit dem Kindesalter im nordischen Skisport aktiv und bestreitet seit dieser Saison nebst nationalen auch internationale Wettkämpfe. Ihre Langlaufanfänge machte Lea im Skiclub Kandersteg – dem Verein, für den sie bis heute an den Start geht. «Als ich in der ersten Klasse war, durfte ich an meinem ersten Rennen teilnehmen»,…