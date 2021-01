Seit einigen Jahren zeigt die Beliebtheitskurve für den Langlaufsport steil nach oben. Wegen der Corona-Krise bricht die Trendsportart nun sämtliche Rekorde – auch im Frutigland.

KATHARINA WITTWER

«Die Nachfrage für Langlaufunterricht war noch nie so gross wie diesen Winter», weiss Fabienne Wagner von der Skischule Adelboden. Vorausschauend habe man das Team verjüngt und vor allem vergrössert. Auch das Ehepaar Niedhart, Inhaber der Langlaufschule Edelweiss in Kandersteg, wird von Anfragen und Buchungen überschwemmt. Konnten bisher acht bis zehn Personen in der gleichen Gruppe unterrichtet werden, sind es wegen Corona nur noch maximal vier. «Wir klären bereits am Telefon ab, welches Niveau der Gast hat und teilen die Gruppen im Voraus ein, was einen Mehraufwand an Büroarbeit bedeutet»,…