Die Ressorts sind verteilt

Die Zuständigkeiten im Aeschiner Gemeinderat sehen ab sofort wie folgt aus:

• Präsidialabteilung / Sicherheit: Christian Däpp

• Finanzen: Bruno von Allmen

• Hochbau: Patrick Thomann

• Soziales: Kathrin von Känel

• Schulen: Yvonne Schmid

• Tiefbau: Thomas Knupp

• Volkswirtschaft: Daniel Lengacher

Im Weiteren hat der Gemeinderat

• die Terminplanung 2021 verabschiedet. Die ordentlichen Gemeinderatssitzungen finden in der Regel alle drei Wochen am Mittwochnachmittag um 17.30 Uhr statt (Sitzungsdaten auf der Homepage). Die beiden ordentlichen Gemeindeversammlungen sollen am 4. Juni 2021 und 3. Dezember 2021 abgehalten werden;

• einem Schutzwaldpflegeprojekt am Niesenwald zugestimmt und hierzu einen Budgetkredit gesprochen;

• einer Anfrage des Kunstmuseums Thun zur…